Viljandimaa üritused teisipäeval, 11. juulil

Viljandi linnaraamatukogus on algusega kell 10 kavas suvemäng lastele. Igal teisipäeval 13. juunist 15. augustini saab laste- ja noortekirjanduse saalist uue ülesande. See on lahendamiseks kahele vanusegrupile – noorematele kuni 3. klassini ja suurematele alates 4. klassist. Parimaid lahendajaid ootab 15. augusti lõpupeol üllatus.