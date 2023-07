Poole aastaga on inimesed kelmidele kaotanud üle 3,1 miljoni euro

Milenin toonitas, et investeerimist alustades peab olema ettevaatlik, sest levimas on väga palju skeeme, mis lubavad tuua kiire rahalise vabaduse, kuid tegelikkuses on pettus. «Guugeldage neid ettevõtteid enne, kui hakkate raha investeerima, ja kui keegi soovitab oma tuttavat investeerimisnõustajat, siis päris kindlasti on see pettus.»