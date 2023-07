Gümnaasiumide tulevik mitte ainult Viljandimaal, vaid terves Eestis vajaks selget ja kainet läbimõtlemist. Riik on praegu selgesti võtnud suuna, et maakonnakeskuses olgu riigigümnaasium, vallad pangu oma gümnaasiumid kinni ning askeldagu põhikoolidega. Ja see ei tundu kuidagi jätkusuutlik. Väide ei ole meelevaldne, sest riik on pakkunud omavalitsustele isegi raha selle eest, et nood oma keskkoolid sulgeksid. Haridusvõrgu korrastamine!