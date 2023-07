Ehkki minu meelest on ülim totrus osta poest jääd, selle asemel et ise kodus kraanivett külmutada, on ikka tulnud ette olukordi, kus olen pidanud ka ise seda tegema. Näiteks kui on olnud mõni suurem suvepidu või -istumine ning oma varudest pole piisanud. Ma ei kannata sooja mahla, karastusjooki või veel enam kokteili ja seega kulub jääd omajagu.