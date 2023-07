SAKALA SUVEPÄEVIK ⟩ Nahkhiired loevad Sakalat ja Viljandi turule maksab minna

Suviti on kõigil palju igasuguseid huvitavaid tähelepanekuid, telefonid on toredaid klõpse täis ning jõudu ja jaksu igal pool ringi käia on rohkem kui muul ajal. Nii ka meil. Samas omaette uudise ega arvamusloo mõõtu need tähelepanekud enamasti välja ei anna. Päevikusse saab need kõik kenasti kokku korjata ja nõnda ei jää need ainult kohvinurgajutuks.