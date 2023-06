Neid ehitamise ja arendamise projekte, mis pärast pikka bürokraatiat ikkagi sahtlisse jäävad, ei taha tegelikult keegi. Ei ole neid vaja ettevõtjale ega klientidele. Betoonist, rauast ja puidust kauplus on ikka kindlasti parem kui paberist. Aga paraku nii on, et iga mõte teoks ei saa. Mõni maja ehitatakse valmis, mõni suurprojekt jääbki paberile.