Linnalinnud on keeruline teema. Raske on lindudele süüks panna, et nad on, kes nad on: loomakesed, kes elavad, saavad tibusid ja soovivad neid kaitsta, söövad ning ... noh, teevad seda, mida pärast söömist ikka tehakse. Looduse vastu sõdimine võib lõppeda sellega, et jätad endast sama lolli mulje kui nood Tartu elanikud, kes linna serva kolimise järel kurdavad, et seal on ju lehmad.