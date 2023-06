Juuni alguses otsustasid valla Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmed Ülo Tuvi ja Angela Leiaru alustada rahvaalgatus.ee veebikeskkonnas allkirjade korjamist selle nimel, et valla arengukavva ja eelarvestrateegiasse lisataks Viiratsi lasteaia kõrvale ujula rajamine. Mõtte algatajad rõhutasid, et see poleks mitte spaa, vaid nelja rajaga ujula, kus oleks ka lastebassein, mullivann ja saunaruumid.