Kaheksa reaalsuse ja ebareaalsuse piiril balansseerivat lugu, mis on jutustatud minategelaste suu läbi meenutusena, kõnelevad peamiselt armastusest ja surmast ning neid kõiki põimib pehmelt, kuid kindlalt kokku muusika. Murakamile ei meeldi, kui kõik on selge ja lahterdatav, ning nii kõneleb ta ka muusikas eri stiilidest, alustades klassikast ja džässist ning lõpetades popiga. Ta ei kiirusta ütlema, kas tegemist on tema isiklike mälestustega või on need otsast lõpuni väljamõeldised. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal.