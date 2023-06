Peaminister Kallas võidupühal: vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle eest tuleb võidelda

Peaminister sõnas Viljandis taasavatud vabadussamba jalamil peetud kõnes, et Vabadussõda oli ehe näide sellest, kuidas ühtsus ja usk ühisesse eesmärki toovad edu. "Võitlesime oma riigi ja vabaduse esimest korda kätte rohkem kui sada aastat tagasi ning uuesti 32 aastat tagasi. Paljud meist, ka mina, kuulume põlvkonda, kes mäletab, kuidas on elada vabaduseta. Eesti inimesed teavad hästi, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle eest tuleb võidelda ning et see on võitlemist väärt," lausus peaminister.

Kallas toonitas, et maailmas valitseva üldise ebakindluse keskel on Eesti tänasel päeval hästi kaitstud. Tema sõnul mõistavad eestlased, et riigikaitse algab meist endist ja meie valmidusest oma vabaduse eest seista.