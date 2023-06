Eesti ilmateenistuse ööpäeva sademete kaardil laiutavad reede pärastlõunal reas nullid. Sademed Viljandimaal? 0,0 millimeetrit. Sõrve säärel? 0,0. Esialgne mulje, et Eestis pole ööpäevaga ainsatki tilka sadanud, on siiski alusetu: Pakri kandis on olnud sademeid tervelt 0,1 millimeetrit. Ju keegi aevastas veidi tugevamalt.