Tänavu võtsid naiskodukaitsjad erilise tähelepanu alla küüditatud lapsed. Eesti juuniküüditamise ajal viidi kodudest jõu ja relva ähvardusel ära terved perekonnad, teiste seas väikesed lapsed. Paljud küüditatud lapsed surid, ellujääjatest suur hulk jäi perekonnata. Ja kuigi väga ilus oleks mõelda, et sõjakuriteod ja genotsiid on aegade hämaruse eriti pime nurk, on eelmisel aastal alanud sõda Ukrainas näidanud, et ajalugu kipub korduma.