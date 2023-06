Juhtkiri ⟩ Ärge jätke võtmeid väljapoole, kui te lahkute

Statistiliselt on Viljandimaa Eesti kõige turvalisem maakond. Vargusi on siin kandis kõige vähem ning politsei on aeg-ajalt ääri-veeri mõista andnud, et ehk seepärast käib rahvas siin oma varaga ringi pisut muretult. Et mitte öelda hooletult. Kui on ikka suvine kuumalaine, siis jätame akna lahti ning see mõte ei tule pähegi, et keegi võib sealt ju sisse ronida. Meenub juhtum veerandsajandi eest, kui Viljandi politseinikud käisid öösel Paalalinnas autosid kontrollimas ning leidsid lausa kuus autot, mille uksed olid lahti.