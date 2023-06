Mitu Viljandi kinnistuomanikku said teisipäeval raekojast märgukirja, et nende majade ümbert on muru niitmata, ning viitega linna heakorraeeskirjale nõuti niitmist 14. juuniks. Veidi naljakaks teeb juhtunu see, et kiri tekitas raekojas parajat imestust, sest haljastusametnik sellist nõuet heaks ei kiitnud ning abilinnapea hinnangul olid märgukirjad ülereageerimine. Ilmselt on linnavalitsuses mingid töökorralduslikud küsimused veidi lahtiseks jäänud.