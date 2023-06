VABA MÕTE ⟩ Männimäe – linn linnas

Ega toona paneelmajade elanikud suurt midagi ette võtta saanudki. Ühistud polnud veel loodud, inimesed erastasid alles oma kortereid, kui maatükid mõõdeti kinnistuteks ja asjad kujunesid nii, nagu need on. Aastakümneid ühistute juhtkonda kuulunud on ammu avaldanud mõistmatust, miks küll need teed majade külge mõõdeti. Seejuures on neid erakinnistute külge liidetud ka suhteliselt suvaliselt: ühes kvartalis võib ühe maja esine tee olla linna oma ja sealsamas kõrval maja ees on eratee.