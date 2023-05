Üle Viljandimaa kõlanud pauk viitab hävitajate treeninglennule

Kaitseväest arvati Sakala esimese päringu peale, et treeninglennud on üsna tõenäolised, sest käimas ongi õppuste periood. Lähiajal lubati täpsustada, kas helibarjääri treeningute käigus ületati. Politseile paukude kohta ühtegi väljakutset ei tulnud.

Kolga-Jaani elanik kirjeldas, kuidas paugu peale ehmatasid tema koerad, ning paljud arvasid algul, et olid kuulnud valju äikest, kuid peagi sai selgeks, et see ei olnud ilmastikunähtus. Viljandis tundsid inimesed ka helile järgnenud lööklainet, klirisesid aknad ja värisesid kergemad esemed. Üks traktoriroolis olnud inimene kirjutas, et arvas esimese hooga, et tal masina rehv plahvatas.