VALIMISEELSETEL kohtumistel kerkisid ikka jälle teemaks peretoetused, nende suurus ja edasine saatus. Avaldasin toona arvamust, et uuenduskuuri läbinud toetused on laste ja eri suuruses perede suhtes äärmiselt ebaõiglased, lisades sinna juurde kohe kõhkluse, et praktikas juhtub väga harva, et mõnda toetust allapoole tuuakse. Nüüd on korrigeerimine kavas, mis on igati põhjendatud, sest sellisel viisil laste «hinnastamist» ei saa pidada ausaks ega õiglaseks.