Viljandi linnas ja vallas saab nädala lõpus ära anda ohtlike jäätmeid

Vallas on kogumisringil paarkümmend ja linnas kaheksa peatuspunkti, kus kohalikud elanikud saavad tasuta ja mugavalt, keskkonda säästvalt ning tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, mis on kodumajapidamises tekkinud. Viljandi linna avalike suhete juht Annika Vihmann andis teada, et viljandlasi ootab igas peatuspaigas auto ning vajadusel aidatakse jäätmevaldajaid, kellel on endal east või erivajadustest tulenevalt raskusi jäätmete masina peale tõstmisega.