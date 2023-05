Viljandimaalt osaleb kirikute ööl viis pühakoda

Kavas on palvused, kontserdid, ringkäigud pühakodades ja kirikutornide külastused. Üleval on näitused, näiteks Kolga-Jaanis on väljapanek eesti vaimulikust, teoloogist, kiriku- ja kultuuriloolasest Toomas Paulist. Kõpu kirikus astuvad kontserdil üles bariton Priit Põiklik ja Anneli Merelaid orelil, Viljandi babtisti kirikus on kontsertmõtisklus, kus Raili Lilleorg ja Johan-Eerik Kõlar esitavad oma muusikat.