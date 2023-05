Viljandi baptisti koguduse pastor Allan Helde ütles, et niisugust ettevõtmist on olnud küll Tallinnas ja Tartus, aga Viljandimaal seni mitte. "Mõtet olen kandnud eneses juba mõnda aega, sest Eesti piibliseltsi koostatud emakeelse piibli kujunemise näituse saame nüüd samuti avada ja siis oli sobilik kaks asja ühendada. See näitus jääb üles juuni lõpuni. Igaühel on sealt võimalik saada endale tasuta päris oma uus testament ja lastepiibel."