JUHTKIRI ⟩ Vägivalda ei õigusta miski, aga kõike ei pea sotsiaalmeedias jagama

Videod oma jahmatavas brutaalsuses on seda võikamad, et ohver on väike laps ning tema ründajagi on temast ainult mõni aasta vanem. Juhtunu asjaosalised on politseile ja lastekaitsele teada ning loodetavasti saab väike poiss nii palju tuge ja abi, kui tal vaja on. Missugused on juhtunu tagamaad ning miks väikest poissi rünnati, püüab politsei praegu välja selgitada.