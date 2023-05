Slava Ukraini ümber lahvatanud skandaalil on märksa suuremad ja pikaajalisemad mõjud kui need sellele konkreetsele heategevuslikule organisatsioonile annetatud summad, mida on kas hooletult kasutatud või lausa vasakule liigutatud. Annetamine on usalduse küsimus ning kui usaldus on tugevasti kõikuma löönud, paneb inimene klõps! oma rahakoti kinni ega anna midagi. Näljasega võib poolitada oma viimase leivatüki, petisele ei taha ka miljonär sentigi anda.