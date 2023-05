Vastemõisa järve veetase on eelmise suvega võrreldes peaaegu meetri võrra alanenud. Järve põhjas on maaküttesüsteem, mis kuivale jäämise korral ei annaks enam sooja.

Lagunenud betoonkonstruktsioonidega pais Vastemõisa ojal on hakanud vett läbi laskma ja paisjärve tase on seetõttu nii palju alanenud, et päästjad ei saa enam kasutada sealset tuletõrje veevõtu kohta. Kuivale jäämise oht ähvardab ka veekogu põhja paigaldatud rahvamaja maaküttesüsteemi ning ujumiskoha ümbrust.