Kas hoitud või piinatud? Vald võib koera pärast kohtusse minna

Mittetulundusühing Eesti Loomakaitse Liit kirjeldas oma Facebooki postituses, et oli saanud kaebuse, mille järgi peab valla eestkoste all olev naine Tusti külas koera väga halbades tingimustes. Tal polevat alati meeles koerale süüa anda ja et majas olevat ka joomingud, mille käigus on koera pekstud, otsustasid loomakaitsjad kohale minna.