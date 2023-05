Mulgi valla sotsiaalnõunik Liana Andruško sõnas, et toime­tulekutoetuse taotlejate arvu suurenemine on seotud Ukraina sõja ning abivajajate lisandumisega. «Suur roll on ka üldisel elektri- ja küttekulude tõusul. Suur osa toimetulekutoetuste saajatest saab küttekulude kompensatsiooni ning seda nii kaugkütte kui ka mittekaugkütte puhul,» selgitas ta.