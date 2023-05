Juhtkiri ⟩ Töötajate nappus kimbutab kõiki omavalitsusi

Kui meenutada, siis eurosaadik Jaak Madison teatas üle-eelmiste kohalike valimiste eel uljalt, et tema laseks linnapeaks saamise korral pooled ametnikud lahti, sest raekojas pole sellist töötajate hulka vaja. Nüüd võivadki asjad kurval ja kummalisel moel võtta soovimatu suuna. Kui raekotta allesjäävad ametnikud ja muud töötajad selles keerulises olukorras tublisti pingutavad, võivadki Madison ja temaga sama meelt olijad varsti öelda: «Näete, saavad ju hakkama!» Veri-ninast-välja-meetodil tehtud pingutused võivad paraku anda sootuks tagurpidi efekti ning pikas perspektiivis võib see kaasa tuua juhtkonna ja laiema üldsuse arusaama, et raekotta polegi rohkem töötajaid vaja. Samas oleks väga vaja, et linn suudaks lähimas tulevikus toimida sellises mahus ja sellise kiirusega nagu seni.