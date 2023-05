Viljandi raekoda on tabanud personalikriis: korraga on täitmata ligi veerand ametikohtadest.

Viljandi linnavalitsuses on täitmata kaheksa töökohta ja kohe-kohe on lahkumas veel seitse inimest. Nii seisab linnajuhtidel ees vähemalt selle sajandi suurim ametnike otsing, aga halva kokkusattumusena on just sel keerulisel ajal lahkumas ka personalijuht.