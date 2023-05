Viljandimaal puhkes korraga kaks metsapõlengut

Täna kell 15.43 said päästjad kutse Põhja-Sakala valda Kibaru külla, kus põles ligi hektari suurune maa-ala ning vaevalt paarkümmend minutit hiljem teatati põlengust Viljandi vallas gaasitrassi lähedal Sultsi külas.

Gaasitrassi tuli ei ohusta ning päästjad on ametis maastikupõlengute kustutamisega.

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on keelatud. Metsaalused on praegu väga tuleohtlikud ning põleng võib hõlpsasti tekkida mahavisatud tuletikust või suitsuotsast.