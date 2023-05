Nädala beebibuum ⟩ Tuleb paraku ikka ja jälle loomade varjupaigas

Ma ei mäleta, mis seis oli loomadega Viljandis ja Viljandimaal 90-ndate alguses ja keskpaigas, kui ma tilluke olin, aga Tallinnas oli see ikka väga vilets. Meil elasid Tallinnas sugulased ning ma mäletan suurte korrusmajade ümber hõljuvat haisu, prügikastide ümber luuravaid ja põõsaste alt välja vaatavaid kasse. Mulle ei meeldinud Tallinnas käia ja näen seniajani mõnikord kassikolooniaid unes. Praegugi aga võib maailmas ringi reisides näha, et kodutute loomade olukord on kohati ikka jõhker.

Nii et jah, meil on isegi vist hästi. Linnad on meil võrdlemisi heas seisus ja kodutuid hulkuvaid kasse on vähe. Varjupaigarahvaga rääkides selgub, et lihtsalt teadaandeid kodututest loomadest tuleb rohkem – ise nad neid ju otsimas ei käi.