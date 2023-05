NIMBY on lühend ingliskeelsetest sõnadest «Not in my backyard!», mis tähendab eesti keeli «Mitte minu tagaaeda!». Selle kraad kangem edasiarendus on BANANA – «Build absolutely nothing anywhere near anything!» ehk siis «Ärge ehitage absoluutselt mitte midagi mitte kuskile kellegi lähedale!».