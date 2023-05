Et mul ei olnud õhtul midagi targemat teha, panin riigikogus toimuva endale mängimise ajaks teiselt monitorilt jooksma. Ega seal muidugi midagi põnevat vaadata olnud: opositsioonierakonnad on ennast vahetustesse jaganud ja ajavad täielikku kelbast. Positiivne on ehk see, et alguses kohmetu ja sapsu täis Lauri Hussar on palju enesekindlamaks muutunud ning ilmselt on riigikogu töökorra punktid talle enam-vähem pähe kulunud.