On ju inimese sünd maailma iseenesest üks suur ime. Selle ime loojad on muidugi mees ja naine mõlemad, kuid kõik üheksa kuud on vaid naise keha pühendunud uue ilmakodaniku loomisele. Isa võimalikult hooliv ja toetav suhtumine aitab seda protsessi muidugi kergemini läbida ning tänapäeval saavad isad õnneks ka sündimise juures viibida. Kui need rasked kuud seljataga, oleneb neist mõlemast, kui turvalises keskkonnas laps kasvab ja areneb. Iga ema ja isa peaks seega igal päeval oma elu peeglisse vaatama ning püüdma seal näha nii ennast kui kõiki oma tegemisi ja nende mõju. Lapsed ju ootavad, et neil oleks turvaline kodu ema ja isa armastuse ja ustavusega.