Raske on aga praeguses olukorras mitte nõustuda seisukohaga, et tulirelva käsitsemise oskust on tarvis lihvida enne, kui seda päriselt vaja läheb. Lisaks on tulistamist harjutada märksa ohutum kõigi nõuete kohaselt ehitatud lasketiirus kui puukuuri taga plekkpurke plõnnides. Muldvallid summutavad nii heli kui maandavad ohtu, et lenduläinud kuul kellelegi viga teeb.