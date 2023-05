Viljandi naised püstitasid rinnavähi sõeluuringu rekordi

Omavalitsustest on Eestis suurima rinnavähi sõel­uuringus osalemise protsendiga Viljandi linn, kus on uuringul osalenud 76 protsenti naistest. Viljandi vallas on osalusprotsent 73, Põhja-Sakala vallas 69 ning Mulgi vallas 65.

«Meil on hea meel, et oleme suutnud mammograafia­bussi meeskonnaga nii Viljandimaal kui ka mujal Eestis rinnavähi sõeluuringul käimise protsendi suurendamisele kaasa aidata,» ütles Viljandi haigla rinnavähi sõeluuringu koordinaator Ele Virolainen. «Kindlasti on osalusprotsendi kasvus oluline roll teavitustöö kaudu perearstidel ja apteekritel. Aitäh teile, et olete aidanud kaasa sellele, et kellegi emade, õdede, tütarde ja naiste tervis on kontrollitud ning vajaduse korral on nad vähi avastamise järel õigel ajal ravile saadetud.»