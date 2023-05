Kevad on küll tore tärkamise ja ärkamise aeg, aga paraku ärkavad siis ka loomad ning toimetavad paratamatult selle nimel, et sigida. Nii tekib kodutuid hingi aina juurde. Ainuüksi eelmainitud mittetulundusühingu hoole all on juba üle 181 kassipoja ja praegu on alles hooaja algus. Ja see on killuke kõigist kodututest kassipoegadest. Rääkimata sama saatusega kutsikatest.