On see siis heakorratalgute «Teeme ära!» mõju või on inimesed lihtsalt targemaks ja teadlikumaks saanud, aga tundub, et puhtust on tõesti rohkem hoidma hakatud. Üheksakümnendate keskpaigas võis silm pisut kõrgema auto aknast seletada üsna ühtlast sinist jämedat joont, mille moodustasid kraavi loobitud tollase rahvusjoogi longero purgid.