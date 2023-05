Juhtkiri ⟩ Kui hiliste busside järele nõudlust pole, tuleb sellega leppida

Naljatlemist kõrvale jättes tuleb tunnistada, et kui hommikul on võimalik Viljandist näiteks Tallinna poole sõita juba üsna vara, siis õhtune ühistranspordiühendus muu maailmaga on üsna kehvake.

Kui nõudlus õhtuste busside järele oleks piisavalt suur, et annaks natukenegi kasumit teenida, küllap neid siin siis ka oleks. Püsivat nõudlust aga ei paista olevat. Samas on võimalik, et siin on muna ja kana küsimus. Kas nõudlust ei ole sellepärast, et pole pakkumist, ning inimesed otsivadki muid lahendusi, näiteks ööbivad sõbra juures? Või puudub pakkumine nõudluse vähesuse tõttu? Keeruline öelda. Nii et kui kedagi praegune ühistranspordi korraldus sugugi ei rahulda, tasub sellest bussifirmadele teada anda.