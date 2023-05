Enn Onni – maailmakodanike kohtumispaiga kohvimeister

Saksamaal sündinud ja seal ka keskkooli lõpetanud Onni on maailmakodanik, rändur ja seikleja ning tema seljataga olevatesse aastatesse mahub mitu elu. Viimasest, Eestis elamise ajast, mille hulka kuulub ka Rohelise Maja kohviku ja poe pidamine, on kujunenud pikim.

"Ka mu isa oli rändur. Enne sõda elas ta New Yorgis ja oli muu hulgas Postimehe korrespondent, sõja puhkemise ajal õppis ta Viini ülikoolis," kõneleb Onni. "Minu rändamine algas juba puruks pommitatud Saksamaal, sest põgenikelaagreid suleti järjest ja aina tuli liikuda ühest laagrist teise. Sakslased olid põgenike suhtes vaenulikud: pidasid kõiki põgenikke poolakateks ja poolakaid nad ei sallinud. Aga lapsepõlv oli ikkagi tore, sest perekond oli koos. Ema ja isa rääkisid lastele Eestist kui ühest muinasjutumaast. Alles täiskasvanuna hakkasin mõistma, et ega see nii ilus ka saanud olla – igal ajal on ju omad raskused."