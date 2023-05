Kinnise klubina alustanud pillimeeste musitseerimisõhtu on vähehaaval avanenud ka publikule ning sel korral avaneb suisa kõigile muusikasõpradele. «Mis me siin ikka salatseme ja muusika kõrvale ainult omavahel eluseiku jagame,» põhjendas korraldaja Indrek Järvekülg ürituse avamist kõigile, kes sooviksid sellest osa saada.

Järvekülje sõnul saab sel õhtul kuulata väga erinevat muusikat. «Neli põhiesinejat on ansamblid Seltsimehed ja Buffet Viljandist, Võsavillem Tallinnast ning Säde Tartust. Üllatusesinejate nimed jätan praegu veel saladuseks,» ütles ta ning lisas, et muusikute vabas vormis esinemine on kavas kella viiest kuni südaööni ja selle juurde mahub ka jämmiaeg, mil kohapeal tekkivad kooslused saavad laval üles astuda.