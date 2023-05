Tartumaa firma RoadWest pakkumine valmistas linna­valitsusele paraja üllatuse, sest mitmel varasemal korral polnud senisel tegijal, praegu nime all EKT Teed tegutseval, varem mitut teist nime kandnud firmal konkurente olnud. Ning et RoadWesti pakkumine oli 637 494 ja EKT Teede oma ligi 1,1 miljonit eurot, polnud hinna poolest üldse küsimust, keda võitjaks kuulutada. Kahtlusi tekitab vaid see, kas uus tulija saab sedavõrd väikese raha eest ikka hakkama.