Terviseamet andis paar päeva tagasi teada, et lõpetas hädaolukorra ohu ajajärgus viibimise, mis sisuliselt tähendab haiglate töökorralduslikku poolt. Tervishoiu-uudised on meid juba aastaid tabanud hella kohta, kuigi neid helli kohti on praeguseks juba nii palju, et on tunne, nagu oleks maffiale võlgu jäämise eest nurga taga korralikult töödelda saanud. Seega ei tekita just häid tundeid siin-seal vilksatavad uudised linnugripist ja selle võimalikust muteerumisest.