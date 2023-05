Isehakanud korraldaja suunas viis kiiremat jooksjat ebaharilikule rajale

"Keegi sellest juhtumist edu ei saanud," sõnas jooksu peakorraldaja Mati Jürisson, kes juhtunust kuuldes kohe ise sündmuskohale sõitis ja pealtvaatajaga vestles. Jooksu korraldamise isetegevuslikult enda peale võtnud inimene arvas, et teeb jooksjatele head, juhatades neid Karja tänava otsas asuva Viljandi terviseraja suunaviida järgi. Järvejooksu ajal on aga rajavalik vaba ning jooksjad eelistavad sirget ja asfalteeritud Tartu tänavat.