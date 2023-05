Esimese eestlasena finišijoone ületanud Latsepov rääkis, et see oli tal esimene jooks pärast mõne päeva tagust Hamburgi maratoni. Esiti ta küll kaalus Viljandisse võistlusrajale tulemist, kuid et tegu on nii pikaajalise traditsiooniga võistlusega ja temal sellelt veel võit taskusse panemata, tuli otsus siiski osaleda. Kuigi seekord tuli leppida pjedestaali teise astmega, tähendas Latsepov, et küll edaspidi tuleb ka võimalus esikoht hõivata.