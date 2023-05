Vaata ümber Viljandi järve jooksu otseülekannet

Jooksu saab otseülekandena vaadata ka Sakala kodulehel.

Favoriidina on kohal mullune võitja Roman Fosti, kes on aga professionaalse sporditegemise kõrvalejätnud. Esikoha konkurentsis on kindlasti ka Kaur Kivistik, Olavi Allas ja Karel Hussar. Naistest on tõenäolised võitjakandidaadid näiteks Pille Hinni, õdesid Leila ja Liina Luike, Helen Belli ja Liis-Grete Arrot.

«Leonid Latsepovile on kutse saadetud – ehk tuleb,» ütles jooksu peakorraldaja Mati Jürisson ning nentis, et Tiidrek Nurme osalemine on trauma tõttu küsimärgi all, küll aga on Nurme organiseerinud osalema ühe Keenia jooksja.