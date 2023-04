Kõige lihtsam selgitus on enamasti tõele võrdlemisi lähedal, mistõttu võib oletada, et kuna alla miinimumpalga ei ole vastuvõetav inimestele töötamise eest maksta, saab lisatasu küsimisega vähem maksmise «ära peita». Nagu endine kolleeg Tarvo Madsen eilses lehes kirjutas, on noortekeskused ju kroonilises rahapuuduses ning sunnitud end etteantud eelarvega kuidagi ära majandama. Süüdi pole keskused, vaid poliitilised otsused, mis teha.