«Sammuli kandis võtsin villased sokid jalast ja loputasin nägu ojaveega. Võtsin ka oma pikkade käistega särgi seljast ja võistlejanumbrit hoidsin ettesirutatud käes. Edasi enam ei mäleta,» on Tooming ise kirjutanud. «Mul oli tunne, et on täielik vaikus. Pimedus. On külm. Siis aga äratus – pliksud-plaksud vastu põski, noore mehe hõige: «Tooming, Tooming!» Selgus, et olin arstide hoole alla sattunud. Kui hommikul ärkasin, selgus, et palatisse oli hulga jooksjaid toodud.»