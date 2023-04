Marko Suurmägi: Jälle üks Viljandi veekeskus sai lõpu

See ei tähenda, et spaahotelli plaan tuleks surnuks kuulutada. Loodetavasti tähendab see vastupidist. Suure tõenäosusega ei teki uut võimalust siiski paari järgmise aasta jooksul. Ja ülikeeruline on uskuda, et tekib veel parem võimalus kui Rakvere meeste plaan, mis, olgem ausad, on parim, mis Viljandil alates 1998. aastast seoses veekeskusega on olnud. Lihtsalt see leping, milles on linnal ja vallal kahe peale kohustus tasuda 451 000 eurot aastas ning saada selle eest alates 2022. aasta septembrist – nüüd siis, pikendatud plaani järgi 2024. aasta septembrist – nii- ja naapalju ujumistunde aastas, on sedavõrd vananenud, et sellega ei ole enam kuhugi minna.