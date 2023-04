Juhtkiri ⟩ Elu paratamatus ja loomulik kadu

Ülekäte läinud kodanike puhul tundub peamine mure olevat see, et keegi õieti ei tegele nendega või kui tegeleb, siis hambad ristis. Kui lapsed või noored koolivaheajal pättusi teevad, siis Linnahooldus kasib kirudes tagajärgi ja sinna see soikubki. Kui peaprokuröri juhise järgi kuulub ka väiksemate varguste menetlemine kiirkorras lõpetamisele, siis pole erilist lootust, et politseinikud hakkaksid ööpimeduses noorsootööd tegema. Tõele au andes pole see tõesti nende töö.