Möödunud nädalal algas töömalevatesse registreerimine. Hea meel on tõdeda, et laste töötahe ei ole kadunud ja seniajani on malevasse pääsemisel järjekorrad. Rõõm ei ole mitte selle üle, et osa lapsi tööle ei saa, vaid selle üle, et neid, kes tahavad tööd teha, jätkub.