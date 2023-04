Juhtkiri ⟩ Jäägu jäätmed jaama

Võhma jäätmejaama tagune prügistatud ala ei oleks iseenesest suurt tähelepanu väärt – leidub ju ka tänapäeval ikka inimesi, kes on keskkonna ja teiste suhtes hoolimatud –, aga kivi- ja lammutusjäätmete hunnikud on seal seisnud nähtavasti aastaid ja osaliselt juba taimede alla mattumas. Sinna, kus on, tuuakse tõepoolest juurde ning seetõttu on väga oluline, et annaksime ise panuse keskkonna puhtusesse, siis tulevad teisedki sellega kaasa. Sisemine latt, mida endale lubatakse ja mida mitte, kerkib nii ehk kõigil tasapisi kõrgemale. Eilses juhtkirjas kirjutasime ju, et hooletu lõkketegemine, kulupõletamine ja prügi lõkkesse ajamine ei ole enam ammu nii iseenesestmõistetavad kui aastaid tagasi.

Tähelepanuväärne on ka see, et Võhma jäätmejaama taga ei vedelenud mitte üksnes kivihunnikud ja ilmselt mõne kalmistu konteineritest kokkukorjatu, vaid seal leidus ka tavalisi prügikotte. Mitte küll arvukalt, ent siiski. Sakala on varem jäätmemajandusest kirjutades võtnud seisukoha, et mida hõlpsam on jäätmeid ära anda, seda vähem neid metsa alla jõuab. Igal reeglil on aga nähtavasti erandid, sest selleks, et prügikott kõnealuse platsi sissepääsutee kõrvale poetada, on vaja mööda minna jäätmejaamast. Mine tea, ehk oligi prügistajate põhjuseks see, et nad läksid jäätmeid ära viima ja jaam oli parajasti suletud. Ei jää aga üle muud kui tõdeda, et kes ikka tahab rämpsu laiali loopida, see teeb seda isegi siis, kui komistab jäätmejaama otsa.